Chalon Estudiantina vous donne rendez-vous samedi 13 juin pour le concert du 130e anniversaire

Chaque année Chalon Estudiantina présente un concert de printemps gratuit. Mais celui qui sera donné ce samedi 13 juin, à partir de 20 heures, au théâtre Piccolo à Chalon aura une saveur toute particulière. Il s’agira du concert du 130eanniversaire. C’est en effet en 1896, et plus précisément le 30 décembre, qu’a vu le jour l’orchestre à plectres, qui était principalement formé d’étudiants… D’où son nom !

A l’occasion de ce concert historique la présidente Anne-Marie Picoche et ses amis musiciens vous proposeront durant une heure et demie une ballade chalonnaise sur le chemin de l’Orbandale sous la conduite du chef Merwan Djane. Tout un programme auquel participera également l’orchestre B Mandolines de Belfort.



Gabriel-Henri THEULOT