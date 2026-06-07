« L’Engagement, le prix à payer », Un ouvrage écrit par un jeune auteur Josué Mbainaissem Rimbar, étudiant Tchadien.

Josué Mbainaissem Rimbar est un jeune auteur dévoué aux causes liées à l’engagement des jeunes, au développement communautaire et à la protection du climat depuis sa tendre jeunesse.

À travers ce premier livre, ce jeune auteur propose une profonde réflexion sur la place de la jeunesse face aux grands défis de notre époque : l’engagement citoyen, le bénévolat, l’entrepreneuriat, la solidarité, la participation à la vie publique, mais aussi les mutations sociales et politiques qui traversent les sociétés africaines.

Qui est Josué Mbainaissem Rimbar ?

Josué âgé de 23 ans a fait un Bac S au Tchad et a suivi le Business School, à 15 ans, il a été élu au Parlement des Enfants du Tchad dont il deviendra le président.

En 2024, il est venu de N’Djamena pour faire des études supérieures. Il fait partie d’une première promotion composée de 6 jeunes Tchadiens en formation au Lycée Agricole de Fontaines dans le cadre de l’engagement de la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire pour la coopération au développement au Tchad et au Sénégal.

Ce lundi 1er juin, Josué Mbainaissem Rimbar donnait une conférence et présentait son ouvrage en compagnie d’Aristide Adoumbaye Dambaye devant les étudiants de BTS NDRC du Lycée Emiland Gauthey de Chalon et les étudiants du Lycée de Fontaines.

Avant de parler de son livre, Josué a laissé Aristide présenter le Tchad, sa démographie, ses trois zones climatiques et son contexte géopolitique. Pays frontalier de la Libye au nord, du Soudan à l'est, de la République centrafricaine au sud, du Cameroun au sud-sud-ouest, du Nigeria à l'ouest-sud-ouest et du Niger à l'ouest, le Tchad est une ancienne colonie française, les langues parlées sont le Français et l’arabe. Dans ce pays où la zone désertique est importante, on y pratique la transhumance entre le centre et le sud pourtant le pays a une bonne croissance économique.

Josué Mbainaissem Rimbar reprend la parole pour présenter et expliquer le contenu de son livre « L’Engagement, le prix à payer »

Pourquoi l’engagement ?

Son ouvrage interroge la responsabilité individuelle et collective dans la construction d’un avenir plus juste, en donnant la possibilité à une jeunesse consciente, engagée et désireuse d’agir de pouvoir s’exprimer.

Il a voulu mettre en lumière l’engagement d’un étudiant qui fait vivre, à travers l’écriture, des valeurs fortes de citoyenneté, de réflexion et d’ouverture au monde. Comme il le dit, son engagement remonte à sa prime jeunesse, il s’est imposé comme un leader dans les mouvements afin d’acquérir des connaissances et des compétences socioéconomiques et politiques.

Il veut agir pour ces jeunes qui représentent 80% de la population et qui malheureusement restent encore silencieux ou inactifs face aux enjeux économiques, de santé, de sécurité...

Chaque chapitre met en exergue la solidarité, le sens de l’engagement. Ces quelques mots résument parfaitement son état d’esprit face à toutes les problématiques liées à l’engagement et ce qui en résulte : « Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Ce livre est un guide, un compagnon de route pour tous ceux qui souhaitent s’engager, se connecter et faire différence. L’engagement est le prix à payer pour notre liberté et pour le monde meilleur que nous voulons. » citation de l’abbé Madou, extrait du livre "L’engagement, le prix à payer".

Le prix à payer : une sanction forte pour un engagement fort par la jeunesse africaine retraduite par ce jeune auteur au parcours inspirant dont les messages portés par son livre sont les différentes facettes de l’engagement, du bénévolat à l’activisme, en passant par la création d’associations et la participation politique. A découvrir au cours de la lecture et faire réfléchir sur notre rôle dans cette vie qui est la nôtre pour un monde meilleur.

Le livre : « L’engagement, le prix à payer » Les éditions Seguima. En vente sur Amazon

C.Cléaux

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