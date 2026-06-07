Côte chalonnnaise
Les 95 circassiens de Mellecey Loisirs Cirque ont présenté leur spectacle annuel devant une salle comble
Publié le 07 Juin 2026 à 21h10
Les artistes ont embarqué le public pour une aventure intergalactique pleine de poésie, d’imagination et de découvertes. Chaque groupe a imaginé un univers original afin de faire voyager les spectateurs bien au-delà des étoiles.
Rencontre avec des martiens, découverte de planètes mystérieuses, balade nocturne sous un ciel étoilé… des tableaux imaginaires qui ont pris vie au fil des jongles, acrobaties, équilibres et expressions artistiques proposés par chaque groupe.
Une exposition réalisée par les enfants
En complément du spectacle, les enfants ont participé activement à la création d’une exposition sur le même thème : l’espace. Leurs œuvres ont été présentées dans une exposition installée autour du spectacle, permettant aux visiteurs de prolonger ce voyage dans l’espace à travers dessins, peintures et sculptures.
Un engagement collectif
Au-delà de la performance artistique, ce spectacle reflète surtout les valeurs fortes de l’association : le partage, la créativité et l’engagement collectif.
Mellecey Loisirs cirque remercie la commune de Mellecey et la CAF de Saône-et-Loire pour leur soutien, les bénévoles de l’association, les animateurs qui réalisent un travail remarquable tout au long de l’année, Mouss – animateur professionnel – qui ouvre l’association à de nouvelles perspectives de développement et l’accompagne vers des pratiques toujours plus qualitatives, et les parents, toujours volontaires pour prêter main forte.
Mellecey Loisirs Cirque adresse toutes ses félicitations aux enfants, ado et adultes pour leur magnifique prestation.
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