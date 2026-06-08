Saône et Loire économie
EMPLOI - France Travail et la CPME Saône et Loire renforcent leur coopération pour plus d'efficacité au profit des PME
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 08 Juin 2026 à 18h32
Clarisse Maillet - Présidente de la CPME Saône-et-Loire et Christophe Gay, Directeur Départemental de France Travail ont co-signé une convention en faveur des TPE-PME du département.
Profitant de la CAP 26, organisée à Chalon sur Saône, CPME 71 et France Travail ont signé la convention permettant de remettre les PME du département au coeur des enjeux. Conscient que les TPE-PME du département ne disposent pas des ressources humaines des grands groupes pour leurs problématiques liées à l'emploi, France Travail entend mener une action de proximité, "un besoin concret au quotidien" comme aime à le rappeler Clarisse Maillet.
Du coté de France Travail, c'est aussi la réaffirmation d'un ciblage plus adapté des profils au profit des PME, "d'adapter nos méthodes de recrutement par simulation plutôt formatées pour des grands groupes à des entreprises à taille humaine".
"Le fait que nombre de nos adhérents n'ont pas de service RH dédiés" plaide en faveur d'une concertation toujours plus approfondie entre France Travail et les adhérents de la CPME, "le tout au profit d'un territoire très demandeur en main d'oeuvre".
Laurent GUILLAUMÉ
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