AVIS DE DECES - Monsieur Martial GAUDILLERE

SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE



Joëlle, son épouse ;

Sandra, Audrey et Nicolas,

Alexis et Soukey,

ses enfants et leurs conjoints ;

Valentin, Maxence, Cyprien, Nelson, ses petits-fils ;

ses frères et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Martial GAUDILLERE

survenu à l'âge de 73 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 12 juin, à 15h15, crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.