Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Monsieur Martial GAUDILLERE

Publié le 08 Juin 2026 à 06h23

 SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE


Joëlle, son épouse ;
Sandra, Audrey et Nicolas, 
Alexis et Soukey,
ses enfants et leurs conjoints ;
Valentin, Maxence, Cyprien, Nelson, ses petits-fils ;
ses frères et ses belles-sœurs ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Martial GAUDILLERE
survenu à l'âge de 73 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 12 juin, à 15h15, crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.