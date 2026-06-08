Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Monsieur Robert PAQUELIN

Publié le 08 Juin 2026 à 06h24

 CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY


Jocelyne Paquelin,
son épouse ;
Pascal et Sylvie,
Myriam,
Eric,
Arnaud et Séverine,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
André et Yvette Paquelin,
son frère et sa belle-sœur ;
ainsi que toute sa famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PAQUELIN
Retraité Kodak et ancien pompier volontaire
à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques se dérouleront le mercredi 10 juin 2026, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.