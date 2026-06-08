AVIS DE DECES - Monsieur Robert PAQUELIN

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY



Jocelyne Paquelin,

son épouse ;

Pascal et Sylvie,

Myriam,

Eric,

Arnaud et Séverine,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

André et Yvette Paquelin,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute sa famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PAQUELIN

Retraité Kodak et ancien pompier volontaire

à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques se dérouleront le mercredi 10 juin 2026, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.