Culture
Jazz à Couches : Première soirée le 1er juillet avec Le big-band de Couches et Musique Pluriel
Publié le 08 Juin 2026 à 09h03
Au fil des années, le big-band de Couches, né avec le festival, s’est constitué un répertoire puisant à des sources musicales aussi riches et variées que cette musique en a suscitées, associant de grands créateurs du jazz et, parmi ses admirateurs, certains parfois un peu fripons (Zappa). L’embarras du choix en quelque sorte.
À la baguette Franck Tortiller, précis, pince-sans-rire, habile, dynamique : entertainer.
Infos et billetterie ICI
Important ensemble mixte au répertoire des plus variés, les Ateliers vocaux Musique/Pluriel est né en 1985 à Chalon-sur-Saône. Autour de Minuit présente des standards, ces thèmes régulièrement repris par des générations de musiciens. Bon nombre sont signés par des figures majeures qui ont jalonné l’histoire du jazz Outre-Atlantique : Billy Strayhorn, Thelonious Monk, Horace Silver ; auxquels il faut ajouter ces compositeurs et musiciens français : Michel Legrand et Maurice Vander.
Des airs arrangés par Cyril Martial, multi-instrumentiste et compositeur passionné par le jazz vocal. Autre challenge : la plupart des paroles sont chantées en français. Certaines sont de Claude Nougaro.
Quant au trio qui accompagne le chœur, il est composé de jeunes musiciens qui se sont connus au Conservatoire de Chalon-sur-Saône. Son nom, Segment, est une référence explicite à un petit joyau composé en 1949 par Charlie Parker.
Soirée sous chapiteau zone de loisirs – à partir de 20h00 – Entrée 10 euros
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