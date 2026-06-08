Mais quel est donc cet engin qui a réveillé la citadelle à 7h00 du matin.

Bien sûr, info-chalon, curieux de nature professionnelle, est allé jeter un petit coup d’œil !

Merci à Alexandre, pour avoir éclairé notre lanterne…

Tout le monde se souvient de cet immeuble d’habitation qui en avril 2024, était parti en fumée dans un violent incendie, rue Saint-Alexandre.

Depuis plusieurs mois, des travaux titanesques sont mis en place pour reconstruire ce bâtiment, totalement mis à nu à l’intérieur.

Ce matin, c’est une énorme pompe à béton qui s’installe, un engin qui s’étire comme vous au réveil, pour permettre de couler une des dalles supérieures.

Ce n’est pas moins de 40m3 de béton qui vont arriver avec des toupies aujourd’hui.

Le bâtiment reprend vie, au fur et à mesure du temps !











Mary Popp’s