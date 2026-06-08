Agglomération chalonnaise
CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Damien Saley demande à Dominique Juillot de respecter une minute de silence ce lundi soir
Publié le 08 Juin 2026 à 12h40
Monsieur le President,
Plusieurs associations appellent à des rassemblements devant le
ministère de la justice et devant les palais de justice dans l'ensemble
du pays en hommage à la petite Lyhanna dont le meurtre conduit à
mettre en avant les graves dysfonctionnements de la protection de
l'enfance et le manque de moyens des services de police et de justice
dans ces affaires.
Nous serons réunis ce soir pour un conseil communautaire. Les élus du
Grand Chalon ne pourront donc se rendre à ce rassemblement à 19h
devant le palais de justice de Chalon. Aussi, afin que nous puissions
exprimer notre solidarité à l'égard de la famille de cette jeune
fille et notre volonté de lutter fermement contre la pédocriminalité,
je vous demande solennellement de bien vouloir organiser une minute de
silence au cours de notre réunion, au moment que vous jugerez opportun.
Sincères salutations,
Damien SALEY
Conseiller communautaire Union Populaire Chalonnaise-LFI
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