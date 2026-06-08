CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Damien Saley demande à Dominique Juillot de respecter une minute de silence ce lundi soir

Monsieur le President,

Plusieurs associations appellent à des rassemblements devant le

ministère de la justice et devant les palais de justice dans l'ensemble

du pays en hommage à la petite Lyhanna dont le meurtre conduit à

mettre en avant les graves dysfonctionnements de la protection de

l'enfance et le manque de moyens des services de police et de justice

dans ces affaires.

Nous serons réunis ce soir pour un conseil communautaire. Les élus du

Grand Chalon ne pourront donc se rendre à ce rassemblement à 19h

devant le palais de justice de Chalon. Aussi, afin que nous puissions

exprimer notre solidarité à l'égard de la famille de cette jeune

fille et notre volonté de lutter fermement contre la pédocriminalité,

je vous demande solennellement de bien vouloir organiser une minute de

silence au cours de notre réunion, au moment que vous jugerez opportun.



Sincères salutations,

Damien SALEY

Conseiller communautaire Union Populaire Chalonnaise-LFI