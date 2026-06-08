Châtenoy le Royal
Retour sur un apéritif « Anniversaire » organisé par Biocoop Chalon
Publié le 08 Juin 2026 à 14h50
La semaine dernière, Biocoop Chalon a célébré un double anniversaire symbolique : les 40 ans de la coopérative Biocoop et les 5 ans du magasin chalonnais. Une semaine durant laquelle producteurs et associations sont venus partager leur savoir-faire et leurs convictions avec le public.
L’apéritif organisé ce vendredi 5 juin 2026, a réuni salariés de Biocoop Chalon, partenaires, producteurs locaux et clients autour d’un moment placé sous le signe de l’engagement et du partage.
Créée il y a 40 ans à Annecy par quelques pionniers, Biocoop s’est construite autour d’un pari : démontrer qu’un autre modèle alimentaire était possible, plus sain, plus juste et plus respectueux du vivant. Un objectif que le réseau revendique aujourd’hui comme devenu réalité.
À l’échelle locale, Biocoop Chalon s’inscrit dans cette démarche depuis cinq ans. Si l’entreprise reste jeune, son développement témoigne déjà d’un ancrage solide sur le territoire, soutenu par une équipe engagée et une clientèle fidèle.
À l’occasion de cet apéritif anniversaire, Camille Michelin, gérante de Biocoop Chalon, a tenu à remercier l’ensemble des personnes ayant contribué à cette belle aventure. Elle a adressé une pensée particulière aux salariés d’hier et d’aujourd’hui, aux partenaires, aux fournisseurs ainsi qu’aux clients qui accompagnent le magasin depuis ses débuts.
Elle a également salué le travail des 55 producteurs locaux qui alimentent l’enseigne et permettent de proposer une offre de qualité, ancrée dans le territoire. Un hommage appuyé a aussi été rendu à l’équipe du magasin, qu’elle considère comme essentielle à la réussite du projet. Camille a notamment souligné l’engagement d’Ève, présente depuis les débuts de l’aventure et qui a joué un rôle majeur dans le développement de l’enseigne à Chalon.
Fière d’appartenir au réseau Biocoop, l’équipe locale entend poursuivre son développement autour d’un commerce engagé, conciliant qualité, proximité, équité et respect de l’environnement. Elle affirme vouloir continuer à porter une ambition simple, en accord avec la vision défendue par le Président de la Coopérative : faire en sorte que bien manger devienne une norme et non plus une exception.
Biocoop Chalon - 2 rue de la Guerlande - 71880 Châtenoy-le-Royal
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
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