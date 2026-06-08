Châteauneuf - La Région dévoile une saison culturelle 2026 ambitieuse pour son château emblématique

Présent à Châteauneuf ce samedi 6 juin, Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne–Franche-Comté, a présenté la programmation culturelle estivale 2026 du château. Expositions, spectacles, conférences, ateliers et visites rythmeront une saison placée sous le signe de la transmission du patrimoine et de l'ouverture à tous les publics.

Le samedi 6 juin, à Châteauneuf (Côte-d'Or), Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a présenté la saison culturelle estivale 2026 du château de Châteauneuf. Plus de 66 000 visiteurs ont été accueillis l'année dernière à Châteauneuf.

Pour cette saison culturelle estivale 2026, l'équipe du château propose une programmation riche et variée mêlant expositions, ateliers, spectacles et visites.



La programmation culturelle pour l'année 2026 est articulée autour de la valorisation du patrimoine, de la transmission historique et de l'accessibilité à tous les publics. Tout au long de la saison, le château propose un ensemble diversifié de visites thématiques, d'ateliers pédagogiques et d'expositions temporaires mettant notamment en lumière les coulisses de sa récente restauration architecturale.

Le mois de juin sera consacré à des cycles de conférences et des rencontres scientifiques gratuites dédiées à l'archéologie et à l'art des jardins.

Durant la période estivale, l'offre s'enrichira de manifestations artistiques hebdomadaires, incluant des représentations théatrales, des démonstrations d'artisanat d'art et des visites nocturnes.

Enfin, l'automne prolongera cette dynamique par des projections cinématographiques et des activités ludiques.

Cette saison 2026 réaffirme la vocation du château à s'imposer comme un haut lieu de médiation culturelle et un acteur touristique majeur du territoire.

Depuis le 1er janvier 2008, la Région Bourgogne-Franche-Comté, propriétaire du château, est responsable de la gestion, de la conservation et de la maintenance des bâtiments. Elle assure également la valorisation du site, sa promotion, son développement touristique et culturel.

«Le château de Châteauneuf fait incontestablement partie des fiertés régionales. C'est un trésor d'histoire qui incarne magnifiquement l'identité de notre territoire. A travers cette ambitieuse saison 2026, notre Région est heureuse de contribuer directement au rayonnement de ce site d'exception. En faisant de ce monument un lieu de culture vivant, accessible et dynamique, nous réaffirmons notre volonté de porter haut nos richesses historiques et de valoriser l'excellence régionale bien au-delà de nos frontières. » Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

@Thierry Kuntz, Région Bourgogne-Franche-Comté

Le programme des animations de juin à septembre

Les événements permanents

Exposition retraçant les différentes phases des travaux de restauration et de réhabilitation du château entre 2022 et 2024 : « Le château de Châteauneuf en travaux »

Fleurissement saisonnier : visible sous forme de bouquets dans les intérieurs en été

Animations tout public: ateliers familles, visites nocturnes, visites contées pour les petits, chevaliers et chevaleresses du mercredi pour les plus grands

Les journées nationales du mois de juin

Les journées nationales de juin sont gratuites pour les visiteurs et donnent lieu à une programmation spécifique proposée par les agents du château :

13 et 14 juin : Journées nationales de l'archéologie

Animations autour de bacs à fouilles

« Un tapis précieux du 15° siècle » : une « rencontre à savourer » avec Magali Orgeur, docteure en histoire et archéologie, auteure d'une étude sur les carreaux de pavement du 15° siècle du château :

27 et 28 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

« Tours et détours »: une « rencontre à savourer » avec Mathias Boudot, guide-conférencier indépendant, auteur d'une nouvelle visite du village.

Un été animé presque chaque jour

Des animations presque tous les jours pendant l'été

• les mercredis: « Chevaliers et chevaleresses (atelier en famille)

• les jeudis : « Le Château de l'ours » (visite contée pour petits) et les « Intermèdes du jeudi » (programmation de spectacles)

16 juillet et 6 août L'Art du cheval (spectacle équestre immersif sur l'histoire du château)

20 juillet et 20 août « Lame et volute » (démonstration de forge artisanale traditionnelle)

30 juillet et 13 août Le Manège du Contrevent, par la compagnie Grandet Douglas (spectacle musical mettant en équilibre un piano et un tapis volant sous forme de balance rotative)

27 août Le Chevalier d'Eon, par la compagnie Les Charlatans (comédie historique et familiale)

• les vendredis : visite au crépuscule

• les samedis : « Fabrique ta catapulte » (atelier en famille)

@David Cesbron

Programme de septembre : Journées européennes du patrimoine

Les 19 et 20 septembre : « rencontre à savourer » avec Edouard Bouyé, pour présenter le traitement des images anciennes aux archives départementales de Côte-d'Or

Lancement d'une collecte d'images anciennes du château dans le cadre du projet d'exposition pour le Bicentenaire de la photographie

Classé au titre des Monuments historiques en 1898 et ouvert à la visite depuis 1936, le château de Châteauneuf est l'un des plus anciens monuments photographiés de la région. Il figure ainsi sur une image expérimentale de 1850-1860 ! Il a en outre inspiré les premières cartes postales.

Cependant, peu d'archives documentent ce monument. A l'occasion du Bicentenaire de la photographie (1 septembre 26 - 30 septembre 20~ ), une exposition présentera les

premières images connues du château, en collaboration avec le musée Nicéphore Niépce.

les Archives départementales de Côte-d'Or et la Bibliothèque municipale de Dijon.

A cette occasion, une collecte sera lancée auprès du public pour retrouver des images anciennes et mieux documenter le site. Les visiteurs pourront proposer des images anciennes du château (avant 1980), qui seront scannées et pourront ensuite être présentées lors de l'exposition.

L’accueil des visiteurs en situation de handicap : visite PMR et convention avec le DAMSA-UGECAM

L'accessibilité : une priorité des travaux entrepris sur le château

L'acces au site a bénéficié d'une mise aux normes pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite (PMR). L'accueil est équipé d'un ascenseur pour accéder au verger et aux fossés,

La nouvelle visite proposée aux PMR

Inaugurée le 26 juin 2025, cette nouvelle visite a été écrite et mise en œuvre par les agents du château pour présenter le site « à hauteur de fauteuil » et exploiter toutes les possibilités. Elle est disponible sur réservation via le site Internet du château.

La convention avec le DAMSA UGECAM de l'Auxois

Cet ancien IME accueille en proximité du château des élèves en situation de handicap mental léger. Le DAMSA UGECAM a souhaité conventionner avec la Région pour permettre aux élèves : de sortir en toute sécurité de la structure et de se familiariser avec le monde extérieur de s'initier au monde du travail, pour ce qui concerne la section « espaces verts » de mettre en avant leurs travaux auprès du public.

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