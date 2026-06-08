Champforgeuil
Les élèves de CM2 de l’école Pagnol de Champforgeuil ont reçu le "permis ‘Internet’".
Par Christian CLEAUX
Publié le 08 Juin 2026 à 21h40
Grâce au "Permis Internet", les jeunes des classes de CM2 participent à plusieurs heures de préparation fondées sur des explications, des témoignages, en abordant les avantages et les limites des outils informatiques et réseaux sociaux.
Chaque année, les élèves de CM2 reçoivent une formation sur la bonne et la mauvaise utilisation d’internet, des différents outils numériques, abordant tour à tour les réseaux sociaux, internet, la pollution engendrée par les publicités qui inondent notre quotidien et peuvent être dangereuses pour les jeunes et les personnes influençables.
Ce jeudi 4 juin, les élèves de CM2 de l’école Pagnol de Champforgeuil étaient conviés à une réception en salle du conseil pour la remise de leur "permis Internet".
Les élèves de l’école Courbet n’ont malheureusement pas reçu la formation, le gardien de la paix Jérôme n’ayant pu assurer et dispenser les cours.
Annie Sassignol maire de la commune et Marie-Ange Charnois policière municipale ont remis les permis aux élèves de la classe d’Adeline Peulson enseignante en CM2 à l’école Marcel Pagnol.
Armés de cette formation, les élèves vont rentrer sereins en 6ème dès septembre 2026.
C.Cléaux
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