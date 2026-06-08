La première aubade de l’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux perturbée par le mauvais temps.

Les aléas climatiques de la semaine dernière ont contraint l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux à donner son concert, initialement prévu aux Charreaux, à l’espace Florent Pagny.

Jeudi 4 juin était prévue la première aubade d’une série programmée à la place de séances de répétitions durant le mois de juin sur les deux villes de Chalon et St Rémy.

Tout était fin prêt, du côté musical comme du côté mairie de Chalon pour un beau concert programmé place Claude Bernard quartier des Charreaux.

La météo en avait décidé autrement et le concert aubade a eu lieu à la salle de répétition de l’orchestre, espace Florent Pagny. Il a été nécessaire de réorganiser un peu l’espace afin que musiciens et auditoire puissent prendre place.

L’orchestre placé sous la direction de Denis Debrières a interprété des œuvres pour la plupart bien connues du public, allant de la samba, au jazz et passant par des medleys.

Baby Elephant, Casablanca, la vie est belle, Mickaël Jackson ou encore Piaf, in the Mood ont charmé l’auditoire assez nombreux pour cette aubade quelque peu perturbée. Dans le public, les élus chalonnais, les habitants des Charreaux, de St Rémy étaient présents, un soutien très apprécié des musiciens, du président Laurent Bonnin et du chef Denis Desbrières.

Bien à l’abri, après le concert, un petit moment convivial a terminé la soirée.

Photos : Laurent Bonnin

C.Cléaux

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