Une liaison radio pleinement réussie des élèves de CM1/CM2 de l’école Henri Clément avec Sophie Adenot astronaute bourguignonne à bord de l’ISS.

Ce projet pédagogique soutenu par l’Éducation nationale, préparé depuis presque deux ans par les enfants de l’école Henri Clément, a permis d’aborder de nombreuses matières en leur faisant découvrir le radio amateurisme, les sciences de l’espace, la Station spatiale internationale (ISS), le sens de l’écoute et l’intérêt du travail scolaire.

Avant tout une belle aventure humaine et pédagogique dont les élèves, les enseignantes et les bénévoles du club de radio amateur chalonnais se rappelleront toute leur vie durant.

Après des mois de préparation, de rencontres avec les bénévoles du CRAC, de répétition et d’apprentissage des questions en anglais et français selon qu’ils auraient en liaison l’astronaute américain ou Sophie Adenot notre bourguignonne. Il faut juste rappeler que pour pouvoir entrer en liaison radio amateur, il faut être en possession de la licence RA.

Sans un partenariat fort entre Gilles Platret radio amateur, Ségolène Landrot enseignante et Séverine Perraudin directrice de l’école Henri Clément, ce projet n’aurait peut-être jamais abouti. « Toute la préparation en amont de cette matinée exceptionnelle et le montage du projet ont été réalisés en dehors du temps de travail avec l’appui des enseignantes. Merci à vous et à tous les bénévoles qui se sont impliqués et sont présents aujourd’hui » a souligné Gilles Platret.

Ce projet, Séverine Perraudin directrice de l'école, l’a préparé en lien avec les radio amateurs et ARISS, ce programme qui offre aux jeunes et aux radio amateurs de toute la France l'opportunité de parler avec les astronautes.

Séverine Perraudin explique : « Il y avait un dossier très, très conséquent à monter, à soumettre à ARISS, dans les deux langues français et anglais. Il fallait vraiment aborder tous les aspects pédagogiques du projet mais on a décidé de s'engager. Cela fait plus de 18 mois qu'on est dessus. Aujourd'hui c'est le grand jour... »

Avant la liaison avec l’ISS, Séverine Perraudin et Ségolène Landrot se sont adressées aux différents représentants des mairies et des institutions :

Séverine Perraudin : « Merci d'être présents pour partager avec nous ce moment exceptionnel. Dans quelques instants, nos élèves vont entrer en contact radio avec Sophie Adenot à bord de la Station spatiale internationale. Cet échange est organisé dans le cadre du programme ARISS, qui permet à des établissements scolaires du monde entier de dialoguer directement avec l'équipage de l'ISS... Les arts visuels ont permis de laisser parler l'imagination et la créativité. L'anglais a pris une place importante puisque les échanges avec l'ISS se font parfois dans cette langue... Ce projet, à cheval sur deux années scolaires, a également permis de renforcer les liens entre les élèves. Ils ont travaillé ensemble, partagé leurs connaissances et construit une expérience commune. Nous mesurons tout le caractère exceptionnel de cette aventure et la richesse pédagogique que cela a apporté à notre enseignement. »

Ségolène Landrot : « Ce projet ne s'improvise pas. Pour être retenu par ARISS, il faut présenter un dossier solide, montrer que le contact radio s'inscrit dans un véritable projet pédagogique et démontrer l'implication des élèves sur une longue période. Notre aventure a commencé en juin 2024 sous l’impulsion de Gilles Platret, notre radio amateur mais bien plus encore. Depuis, les élèves travaillent, découvrent, cherchent, créent et s'entraînent pour préparer cette journée... L'espace et les sciences ont été nos fils conducteurs. Mais les élèves ont aussi écrit, réécrit et amélioré leurs textes pour vous proposer le périodique « Allo l’ISS ? ». Ils ont préparé les questions qui seront posées aujourd'hui à l’astronaute Sophie Adenot... Cette journée est avant tout celle des élèves, nous leur laissons la parole. »

Les enfants Matthieu, Lounys, Lana, Chbela, Yanis, Lino, Lizéa, Yéléna, Clara avaient eux aussi préparé un petit mot : « le projet a commencé avec la visite virtuelle de l’ISS. La mairie nous a offert une séance de planétarium rien que pour nous. C’était trop bien ! On est fiers du spectacle qu’on a joué avec Trop Classe. Il était sur le thème de la communication avec l’espace... Régulièrement on se connectait en visio avec le collège de Gueugnon. On a bien aimé s’entraîner à poser nos questions en français et en anglais avec les élèves du collège. Merci Jean-Yves. Le 12 mai il y a eu des ateliers à l’école. Ce jour-là on a aussi créé notre logo. Il représente les 23 élèves de notre classe CM1-CM2 d’Henri Clément qui se tiennent la main autour du logo du radio club chalonnais. Merci à Gilles. Merci à la mairie de Saint-Rémy, au conseil départemental qui nous a donné les T-shirts et à Isabelle qui a floqué tous les logos.

Merci aussi aux anciens CM2 et merci à nos maîtresses ! »