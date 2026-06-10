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Affaire Patrick Bruel : le chanteur déféré devant trois juges d'instruction, son placement en détention provisoire requis

Publié le 10 Juin 2026 à 14h00

Le chanteur et acteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, va être présenté ce mercredi à trois juges d'instruction, a annoncé le parquet de Nanterre, qui a requis sa mise en examen pour 9 victimes et son placement en détention provisoire.

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