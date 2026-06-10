Lutter contre l’ambroisie : Les partenaires mobilisés en Bourgogne-Franche-Comté

Une plante invasive et allergisante



L’ambroisie est une plante annuelle envahissante, dont le pollen est à l’origine de fortes réactions allergiques.

L’allergie à l’ambroisie apparaît après plusieurs années d’exposition à son pollen.

Quelques grains de pollens par m3 d’air sont suffisants pour déclencher des manifestations allergiques : rhinites, conjonctivites, trachéites, avec, dans 50% des cas, la survenue de l’asthme ou son aggravation. En Auvergne-Rhône-Alpes, région française la plus touchée, la fréquence de l’allergie à l’ambroisie est estimée à 10 %, atteignant 37 % dans les zones les plus exposées.

Le pic de pollinisation a lieu à la fin du mois d’août, voire au mois de septembre.



Estimation nationale du coût national de prise en charge médicale entre 59 et 186 millions d’euros (Avis ANSES – octobre 2020)

Surveillance des pollens dans l’air





La surveillance des pollens dans l’air est assurée par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air ATMO Bourgogne-Franche- Comté, au moyen d’un réseau de 4 capteurs pour la région et par modélisation. La surveillance des pollens d’ambroisie s’effectue de juillet à fin septembre.



A compter de 2025, l’indice pollen devient l’indicateur journalier synthétique qui qualifie les évènements polliniques, à l’échelle communale pour la France métropolitaine.

Il est possible pour les personnes allergiques ou les acteurs de la lutte de s’inscrire sur le site d’ATMO pour recevoir le bulletin quotidien et ainsi prendre les mesures de prévention adaptées.



Le bilan de la surveillance ambroisie en 2025 montre une répartition du risque allergique d’exposition aux pollens d’ambroisie au niveau d’alerte durant 3 semaines dans la Nièvre, département le plus impacté, puis le Jura et la Saône-et-Loire, suivis des autres départements de la région dont la Côte-d’Or.



Répartition de l’ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté : une installation croissante



Très envahissante, l’ambroisie est en pleine progression dans notre région.

Elle colonise tous les milieux et se propage essentiellement du fait des activités humaines : chantiers, déplacements de terre, de matériaux… Les localisations se retrouvent principalement sur les accotements routiers et les parcelles agricoles.



Les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et du Jura sont les plus touchés. Des localisations sporadiques sont également relevées dans les autres départements dont la Côte-d’Or qui constituent le front de colonisation.

Les 8 départements de la région disposent d’arrêtés préfectoraux imposant les mesures à mettre en œuvre pour prévenir son apparition et lutter contre sa prolifération.



· Les préfets de département arrêtent les mesures à mettre en œuvre sur leur territoire en fonction du contexte local, et notamment du niveau de présence des ambroisies et du type de milieux infestés (sols agricoles, bords de route, zones de chantier, terrains de particuliers…) ;



· Les collectivités territoriales peuvent participer à la mise en œuvre des mesures définies par le préfet, notamment en désignant un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle est, en particulier, de repérer la présence de ces espèces, de participer à leur surveillance et d’informer les personnes concernées des mesures de lutte pouvant être appliquées sur leurs terrains ;



· Chaque particulier ou chaque entreprise privée est susceptible d’être concerné pour mettre en œuvre des mesures permettant de lutter contre cette infestation (arrachage de pieds d’ambroisie, etc.).

Des actions à différentes échelles



Des actions sont conduites à différentes échelles (agricoles, communales, départementales…) pour faire reculer l’ambroisie.



Les actions engagées par les Départements en charge de l’entretien du réseau routier sont essentielles. Favorisée par la constitution de zones de sol à nu (absence de concurrence pour son développement) l’ambroisie est particulièrement présente sur les bords de route.

La surveillance du réseau est donc nécessaire pour repérer la plante.

Des actions préventives et curatives avec arrachage et fauchage en plusieurs passes stratégiques pour limiter son développement et empêcher la production de semences, font également partie des moyens de lutte.

Et cette lutte porte ses fruits : dans le Jura, les données de suivi montrent une diminution du linéaire des routes départementales impacté par l’ambroisie grâce à la mobilisation des services du Département.



L’ambroisie constitue également une menace importante pour les agriculteurs. La présence d’ambroisie dans certaines parcelles agricoles peut entraîner notamment une perte de rendement totale ou partielle, des charges supplémentaires de désherbage et travail du sol, mais surtout nécessite une gestion à long terme conséquente à un stock semencier important et une dormance allant jusqu’à 10 ans.

Les chambres départementales d’agriculture et de la région en lien avec les Directions Départementales des Territoires (DDT) informent et conseillent les agriculteurs sur les meilleures techniques pour lutter contre ces proliférations (choix des cultures et rotations de cultures, désherbage …)