Le Conservatoire du Grand Chalon ouvre ses préinscriptions pour la rentrée 2026 !

Envie de découvrir la musique, la danse ou le théâtre ? Accessible à toutes et à tous dès l’âge de 5 ans, le conservatoire propose un enseignement artistique encadré par une équipe d’enseignants qualifiés, dans un environnement propice à l’épanouissement, à la créativité et au partage. Accompagnés par des équipes bienveillantes, les élèves développent leur écoute, leur concentration, leur mémoire, leur imagination et leur sensibilité artistique.

Musique : chanter, jouer, un grand champ des possibles

La musique, au Conservatoire du Grand Chalon, c'est un très grand éventail de possibles : instruments de l’orchestre, piano, orgue, clavecin, harpe, flûte à bec, accordéon, luth, guitare... Mais aussi chant lyrique, chanson, musiques actuelles, jazz, musiques traditionnelles et du monde. Cet échantillonnage est une première invitation à découvrir une palette de sons et de couleurs musicales.



Accessible dès la grande section de maternelle avec le jardin musical et jusqu'aux Classes Préparatoires à l'Enseignement Supérieur, chacun et chacune peut trouver la place qui lui convient, adaptée à ses envies et projets, qu'il soit débutant ou confirmé, amateur ou avec un projet professionnel.



Danse : s'exprimer par le mouvement, pratiquer ensemble

De 6 ans et jusqu'à l'âge adulte, le Conservatoire ouvre ses portes aux danseurs de tous niveaux et de tous âges.



De l'initiation à la danse pour les plus jeunes (CP-CE1), jusqu'à la danse classique, contemporaine, hip hop ou jazz à partir de 8 ans, les parcours offrent la possibilité de découvrir ou approfondir les fondamentaux de la danse, à travers une pratique collective, pour développer le "être ensemble".

Théâtre : explorer le texte, occuper la scène

Le conservatoire propose également un enseignement en théâtre, accessible dès la classe de 5ème et jusqu'à l'âge adulte.



Une occasion de découvrir la pratique théâtrale, d’explorer le rapport au temps et à l’espace, de travailler le texte dans une dynamique de jeu collective. Les parcours en théâtre sont l'occasion de partir à la découverte d'un riche répertoire de textes classiques comme contemporains.





Informations pratiques et inscriptions :

Vous souhaitez intégrer le Conservatoire du Grand Chalon à la rentrée de septembre 2026 : les préinscriptions pour les nouveaux élèves sont ouvertes jusqu’au mercredi 19 août inclus sur le site du conservatoire : www.conservatoire.legrandchalon.fr

Tarifs et facilités

La grille tarifaire est pensée pour permettre à toutes et tous de bénéficier d'un enseignement de qualité, et des facilités de paiements sont mises en place pour alléger la charge des foyers. Tous les tarifs sont à retrouver sur le site internet du Conservatoire.



Pour toute question, vous pouvez contacter le secrétariat pédagogique :

- Par téléphone : 03 85 42 42 65

- Par mail : [email protected]

- Aux heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

- Le conservatoire est situé : au 1rue Oliver Messiaen - 71100 Chalon sur Saône