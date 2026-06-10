Le MEDEF 71, engagé pour la jeunesse, donne la parole à un acteur de l’industrie musicale originaire du bassin de Torcy



Alors que près d’un jeune actif sur cinq est aujourd’hui au chômage en France, le MEDEF 71 poursuit son engagement en faveur de la jeunesse et du rapprochement entre l’école et l’entreprise. Dans ce cadre, il organise une conférence à destination de 50 jeunes du territoire, le lundi 15 juin de 16h à 17h30 à L’Usinerie de Chalon-sur-Saône.



Cette action s’inscrit dans un contexte où de nombreux jeunes rencontrent des difficultés d’insertion. En France, le taux de chômage des 15-24 ans avoisine les 20 % et près de 1,4 million de jeunes de 15 à 29 ans sont aujourd’hui NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation). Le MEDEF 71 souhaite ainsi multiplier les rencontres entre les jeunes et le monde économique afin de renforcer leur confiance, leur orientation et leur accès aux opportunités du territoire.

Cette rencontre s’inscrit dans les actions Relations École/Entreprise portées par le MEDEF 71 et dans la dynamique nationale du MEDEF en faveur de la jeunesse, convaincu que l’avenir repose sur l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et la réussite.



Le MEDEF 71 accueillera pour l’occasion Brahim Boudjouraf, originaire de Torcy et fondateur et président de TOTEM Production. Acteur reconnu de l’industrie musicale, il accompagne et manage des artistes tels que Maître Gims, Aya Nakamura et Soolking.



Il partagera son parcours, ses défis, ses opportunités et son expérience de l’entrepreneuriat. Son message : il n’existe pas un seul chemin de réussite, et chacun peut construire le sien grâce à l’ambition, la persévérance et la capacité à rebondir.



Objectifs de la conférence

• L’entrepreneuriat est accessible

• L’entreprise est un lieu d’opportunités

• Le territoire offre des perspectives

• Le monde professionnel est proche des jeunes

• Il n’existe pas un seul parcours de réussite

• Oser, croire en soi et se dépasser

• L’échec fait partie du parcours

• Chaque jeune a un potentiel à révéler

• L’avenir se construit avec les jeunes



Cette conférence fait écho à l’action « Boostés comme jamais », une semaine apprenante organisée du 15 au 19 juin avec le Collège Jean Vilar de Chalon-sur-Saône.



À l’initiative de Maëva PANILLARD et Noëlla GHORZI, en lien avec le proviseur Marc Bruandet, cette première expérimentation s’adresse à 8 élèves de 4e du dispositif PPRS. Elle vise à renforcer leur confiance, révéler leurs talents et les aider à se projeter dans leur avenir.



Au programme : visites d’entreprises, découvertes métiers, rencontres avec des professionnels et accompagnement à l’orientation.

Les entreprises Les Charmilles, Amazon et Concentrix participent à cette démarche.

Les premiers retours positifs encouragent le MEDEF 71 à envisager la reconduction de cette action afin de la développer à plus grande échelle.

Informations pratiques

Conférence : Osez entreprendre

Date : Lundi 15 juin 2026

Horaire : 16h00 – 17h30

Lieu : L’Usinerie – 11 rue Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône

Public : Jeunes de moins de 26 ans, lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi et jeunes NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation).

inscription par sms au 07 50 75 05 05