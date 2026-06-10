Les élèves du lycée Émiland Gauthey récompensés à Auxonne pour leur engagement citoyen et solidaire

Une journée riche en échanges qui a mis en lumière des projets porteurs de sens. Plus de détails avec Info Chalon.

Le lycée Émiland Gauthey a vécu une journée particulièrement marquante ce mardi 9 juin 2026 à Auxonne (Côte-d'Or). Invité à la 13ème Rencontre régionale de l'Éducation à la Citoyenneté Mondiale, organisée par BFC International et l'Agence Française de Développement (AFD), l'établissement a pu mettre en lumière les nombreux projets portés par ses élèves autour des valeurs de solidarité, de mémoire et d'ouverture au monde.

Cette édition avait pour thème : «Cultures plurielles, avenir commun : l'éducation à la citoyenneté mondiale pour dépasser les conflits et mieux vivre ensemble». Elle a réuni de nombreux établissements scolaires et associations de Bourgogne-Franche-Comté engagés dans des actions de coopération internationale, de solidarité et d'éducation à la citoyenneté, notamment à travers les dispositifs Tandems Solidaires ou Erasmus+.

À cette occasion, le lycée Émiland Gauthey a choisi de valoriser les travaux menés par ses élèves autour de quatre piliers essentiels : mémoire, citoyenneté, développement durable et tolérance.

Les élèves demi-finalistes du concours national Réinventer le Monde ont ainsi présenté plusieurs projets emblématiques. Parmi eux, le partenariat des élèves de TCAP avec l'Association France Palestine Solidarité du Chalonnais (AFPS 71) dans le cadre des Tandems Solidaires, mais également le travail mené par les élèves de 1MA autour des Routes mémorielles en Bourgogne-Franche-Comté et du parcours de vie des Destins tsiganes en Saône-et-Loire, une démarche visant à mieux comprendre l'histoire et à lutter contre les préjugés.

La journée a également été marquée par la participation des lycéens à un atelier immersif de sensibilisation au travail des enfants dans le monde. Intitulé «Vis ma vie d'ouvrière du textile», ce jeu de rôle a permis aux participants de se mettre dans la peau d'enfants de moins de 15 ans travaillant dans des usines textiles en Asie. Cadences imposées par le sifflet, travail debout, silence obligatoire, adaptation permanente aux exigences des grandes marques de vêtements : les élèves ont pu mesurer la dure réalité de conditions de travail précaires, souvent sous-payées, auxquelles sont confrontés des millions d'enfants dans le monde.

Mais la plus belle récompense est venue couronner cette journée riche en émotions. Grâce à leur engagement et à la qualité de leurs réalisations, les élèves ont brillamment assuré la promotion de leurs podcasts et ont décroché le Prix Coup de Cœur régional parmi 26 productions en compétition avec leur podcast intitulé : «Ce que l'avenir me doit !».

Une distinction qui récompense non seulement leur créativité, mais aussi leur réflexion sur les grands enjeux de société et leur volonté de faire entendre la voix de la jeunesse.

Pour les élèves présents lors de la remise du prix, cette journée restera une expérience humaine et citoyenne exceptionnelle, placée sous le signe du partage, de la solidarité et de l'humanisme.

L'aventure se poursuivra dès le lundi 15 juin 2026 à Chalon-sur-Saône. Les jeunes ambassadeurs du lycée interviendront à l'École élémentaire de l'Est pour une diffusion publique de leurs podcasts suivie d'un échange avec les élèves. Une belle occasion de sensibiliser les plus jeunes et de transmettre, à leur tour, les valeurs qui construiront le monde de demain.

Le lycée tient à remercier chaleureusement l'ensemble des organisateurs, partenaires, académies, établissements scolaires, associations solidaires, culturelles et artistiques, commerçants, médias locaux ainsi que toutes les personnes qui soutiennent ce projet. Une reconnaissance particulière est adressée aux élèves, à leurs familles et amis, au CLEMI Dijon et à Radio Prévert pour leur accompagnement et leur engagement dans la diffusion quotidienne des podcasts demi-finalistes.

La mobilisation continue en effet jusqu'au 19 juin 2026 pour l'attribution du Prix du Public du concours Réinventer le Monde. Les podcasts sont diffusés chaque jour à 17 heures 30 sur les ondes de Radio Prévert.

Liens pour écouter Ce que l'avenir me doit (Zimbabwe) (cliquez ici) et La pauvreté brisée grâce à l'éducation (Ghana) (cliquez ici).

Un simple clic peut encore permettre aux élèves du lycée Émiland Gauthey d'accéder à la finale nationale. Ils comptent sur le soutien du plus grand nombre pour faire rayonner leur projet bien au-delà de la Bourgogne-Franche-Comté.

(Photos gracieusement fournies par Khedidja Thibert)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati