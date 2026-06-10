Kermesse et jeux géants le 13 juin à Mercurey

Le matin sera consacré au spectacle des enfants. À partir de midi, restauration et buvette seront proposées sur place, puis dès 13h, ouverture d’un parc de jeux XXL avec structures gonflables, jeux géants et de nombreuses autres surprises.

L’entrée est fixée à 6 € par enfant et donne accès de manière illimitée à l’ensemble des jeux.

L’événement est ouvert à tous, que les enfants soient scolarisés à Mercurey ou non.

Rendez-vous à l’école de Mercurey et dans le parc situé juste en face.