Chalon sur Saône
Chalon-sur-Saône : Collecte exceptionnelle de sang à l'Ancienne Banque de France vendredi 12 juin
Publié le 10 Juin 2026 à 22h26
Vendredi 12 juin, entre 10h et 18h, une collecte de plus de 160 créneaux sera réalisée sur le site de l'ancienne banque de France (13 rue de la Banque). Pour l'occasion, des animations rythmeront la journée : jeux, tatouages éphémères, musique.
Mardi 9 juin, les représentants de l'EFS, les partenaires, l'Amicale des donneurs de sang de Chalon-sur-Saône et les élus, se sont réunis pour présenter la prochaine action pour collecter du sang avant l'été.
Ainsi vendredi prochain, à l'ancienne banque de France, les donneurs pourront donner leur sang tout en passant un moment convivial. 160 créneaux sont ouverts sur le site pour réserver le passage de chaque donneur. Actuellement il reste encore 20% des plages horaires disponibles.
"Nous préparons actuellement l'été et anticipons tout ce qui peut se passer. Le mois de mai a été difficile concernant les collectes suite à tous les ponts et les fortes chaleurs" explique Anne-Clémence Guillot, responsable du développement du réseau départemental de l'EFS.
Des animations tout au long de la journée
Parmi les animations proposées pour cette journée spéciale du 12 juin, un stand du Grand Chalon sera présent pour sensibiliser sur l'importance de l'hydratation, plusieurs jeux occuperont les visiteurs, des tatouages éphémères, un stand d'information et un jukebox prêté par René Pierre permettra de créer une ambiance musicale en fonction des envies de chacun.
L'objectif de l'opération est d'attirer un maximum de donneurs dont des primo-donneurs.
Qui peut donner son sang?
Toute personne âgée en 18 et 71 ans pesant plus de 50 kg peut être donneur. Il est vivement recommandé de bien s'hydrater et de bien manger avant de venir donner mais également de tester son éligibilité sur le site ou l'application du don du sang
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