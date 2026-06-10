Gilles Prudhon (président du CBC) : “ Je rêve d’une coupe du monde des départements comme dans les Landes”

Président du Chalon Basket Club depuis 2008 avec 272 licenciés, Gilles Prudhon savourait ce mercredi 10 juin les quatre titres décrochés cette année par ses licenciés. Le numéro 1 du club montrait toute sa satisfaction et sa détermination à surfer sur ces bons résultats. Et nous confiait son rêve secret.

Président, comment qualifiez-vous cette saison 2025-2026 ?



“Tout simplement exceptionnel. Le mot n’est pas trop fort. Je suis président depuis 18 ans, et je n’avais jamais vécu une telle saison. Sauf peut-être en 2012 et 2013 avec un titre de champion de France poule basse pour les U18 et une Coupe de France. Mais c’était un titre par saison, là, on en décroche quatre, c’est du jamais vu. Cela récompense tout le travail qui est effectué au quotidien par les coaches, Sofia, notre responsable sportive, en tête de liste et tous les autres. Il faut associer tout le monde, cette réussite, c’est celle de toutes et de tous”.



Vous êtes président d’un club de basket à Chalon. Forcément, l’Elan prend une place immense dans le paysage.

“J’ai toujours vécu dans l’ombre de l’Elan, et vous voyez, je vis pas trop mal quand même. Bien sûr, on souffre sur le côté populaire, médiatique mais on s’adapte. Le hic est de ne pas avoir de salle vraiment à nous pour y établir notre camp de base. On s’entraîne à Jean-Vilar, on joue à Jean-Zay ou à la Maison des Sports quand elle est dispo. L’Elan, c’est le Colisée et quinze matches dont 13 à guichets fermés, ça cause”.



Financièrement, c’est aussi très compliqué.



“Oui, on a très peu de sponsors. Heureusement que les subventions sont là, sinon... On tente de trouver des sponsors mais c’est dur. Notre budget de 130 000 euros il faut en prendre soin”.

Quatre titres en 2025-2026, quel est le prochain objectif du CBC

“ Faire aussi bien ce serait top même si on sait que ce sera très compliqué, avec les éventuels départs et les changements de catégories. Mon rêve, ce serait de faire comme dans les Landes, une coupe du monde des départements, sans les clubs pros bien évidemment. C’est un projet pour l’instant utopique mais on ne sait jamais (sourires)”.



[email protected]