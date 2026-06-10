Une année historique pour le Chalon Basket Club avec quatre titres

Le CBC du président Gilles Prudhon a vécu une saison 2025-2026 à marquer d’une pierre blanche dans le grand livre d’or du club. Quatre titres, deux régionaux et deux départementaux. “Exceptionnel” lâchait l’homme for du CBC, heureux et fier de ses licenciés.

Auteurs d’une saison parfaite, les U21 garçons et les régionaux masculins 3 ont raflé la mise sur le plan régional à l’issue d’une saison maitrisée de la tête et des épaules. Comme le témoigne Sofia, la directrice sportive du club, et unique salariée à ce jour : “ Les RM3 accèdent au niveau supérieur, c’est une belle récompense. Pour les U21, champions régionaux il y a quelques jours, le plus dur sera de récidiver. Entre les arrêts pour cause d’études ou de catégories, la mission s’annonce très compliquée. Mais, pour le moment, on savoure et on verra plus tard”.



Les U15 masculins, quant à eux, après un championnat riche en émotions conclu à la deuxième place, ont su renverser la vapeur en finale à Chagny face à Saint-Loup-Géanges et vaincre enfin le signe indien. “ On avait perdu deux fois en championnat, confirme Samuel, le coach. Mais ce 30 mai à Chagny, on a vraiment puisé dans nos forces mentales pour battre cette équipe et remporter la Coupe Milan. c’est grâce à notre collectif également qu’on est venu à bout de cet adversaire qui nous avait dominé en saison régulière. Je suis fier de mes gars”.



Chez les U15 féminines, le samedi 6 juin restera un jour béni des dieux. Vainqueures de la Coupe de Prat contre Bourbon à Charnay-les-Mâcon,, les filles du président Prudhon ont décroché la dernière coupe de la saison. Un quatrième trophée qui complètement à merveille la vitrine du CBC.



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