Chalon sur Saône
Les 50 ans du Yoseikan Budo Chalonnais célébrés dans la convivialité
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 11 Juin 2026 à 11h00
Réunis au restaurant Le Bourgogne, les membres et amis du club ont fêté un demi-siècle d'histoire. Plus de détails avec Info Chalon.
Samedi 30 mai 2026, à l'occasion des 50 ans du Yoseikan Budo Chalonnais, une soirée conviviale a réuni les membres, partenaires et amis du club au restaurant Le Bourgogne, à Chalon-sur-Saône.
Parmi les invités figurait notamment Daniel Delahaye, mentor de Bernard Peteuil, actuel président du club. Étaient également présents les représentants des clubs partenaires de Gergy, Châtenoy-le-Royal, Baume-les-Dames (Doubs) ainsi que l'équipe actuelle du Yoseikan Budo Chalonnais.
Tout au long de la soirée, les échanges ont été nombreux autour de l'histoire du club. Les participants ont partagé souvenirs, anecdotes et moments marquants qui ont jalonné un demi-siècle d'existence. Ces discussions ont permis de retracer l'évolution du club et de rappeler les valeurs qui l'animent depuis sa création.
Dans une ambiance chaleureuse et enthousiaste, les convives ont également apprécié le repas proposé pour l'occasion. Au menu figuraient notamment une entrée grand-basse, un plat à base de poisson ainsi qu'une mousse au chocolat en dessert. Des rafraîchissements et divers digestifs ont accompagné ce moment de partage.
Cette soirée anniversaire, débutée à 20 heures, s'est prolongée jusqu'aux alentours de minuit, laissant à chacun le plaisir de célébrer ensemble cinquante années de passion, de sport et d'amitié au sein du Yoseikan Budo Chalonnais.
Cette soirée anniversaire restera comme un moment fort dans l'histoire du Yoseikan Budo Chalonnais. Entre souvenirs partagés, retrouvailles et convivialité, les participants ont célébré avec émotion un demi-siècle d'engagement sportif et associatif, tout en se tournant avec confiance vers les années à venir.
(Photos gracieusement fournies par Abdel Nerim)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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