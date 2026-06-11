L’équipe départementale de rugby des pompiers de Saône-et-Loire en route pour le Championnat de France !

L’équipe départementale de rugby des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire disputera le Championnat de France les 12 et 13 juin à Saverdun (Ariège). Elle sera représentée par 22 joueurs issus de tout le département : Blanzy, Buxy, Chalon-sur-Saône, Cluny, Couches, Digoin, Gergy, Gueugnon, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial, Sennecey-le-Grand, Saint-Martin et Tournus.

Après une superbe saison 2025 conclue par un titre de vice-champion de France de 2e division, l’équipe évoluera cette année en 1ère division, le plus haut niveau national, qui regroupe 16 départements.

Un groupe relevé pour la phase de poules

Lors de la phase de poules, la Saône-et-Loire affrontera trois adversaires aux palmarès bien remplis :

- Pyrénées-Orientales — 9h05

- Landes — 10h35

- Var — 11h20

Un groupe particulièrement exigeant, où l’objectif sera clair : représenter fièrement le département et se maintenir en 1ère division.

Les joueurs et dirigeants tiennent à remercier chaleureusement leurs partenaires, l’Union Départementale 71, les amicales des centres de secours, le SDIS 71 pour leur soutien indispensable. Sans eux, cette aventure sportive et humaine ne serait pas possible.

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« Équipe de rugby pompiers UDSP71 » à partir du vendredi 12 juin dès 9h30.