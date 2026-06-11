Saint-Marcel

Une extension de 17.000 m2 et 200 embauches par an, Framatome Saint-Marcel est en plein développement

Publié le 11 Juin 2026 à 08h53

Une extension de 17.000 m2 et 200 embauches par an, Framatome Saint-Marcel est en plein développement

L’indépendance énergétique de la France, sa souveraineté, la décarbonation ont besoin d’EPR. Et c’est bien pour cela que Framatome Saint-Marcel augmenté ses capacités de fabrication et d’assemblage.

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