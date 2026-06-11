Le Ring Olympique Chalonnais et Synergy Fit à la Braderie de Chalon-sur-Saône

Une journée placée sous le signe du sport et de la découverte, avec des animations gratuites. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) sera présent à la Braderie de Chalon-sur-Saône, le samedi 13 juin 2026, du côté de la Place du Théâtre et de la Rue au Fèvre.

À cette occasion, le club proposera tout au long de la journée des animations sportives autour de la boxe éducative, avec des initiations, des démonstrations et des découvertes accessibles à tous les publics.

Les bénévoles du club seront présents dès 8 heures pour l'installation du stand. Les animations se dérouleront de 9 heures 30 à 11 heures 40 puis de 14 heures à 18 heures, en partenariat avec Synergy Fit Chalon-sur-Saône.

Cette journée gratuite et ouverte à tous est l'occasion idéale de découvrir le noble art dans une ambiance conviviale et familiale. Enfants, adolescents et adultes pourront s'initier à la pratique de la boxe éducative et échanger avec les éducateurs et les bénévoles du club.

Programme des animations

▶ De 9 heures 30 à 11 heures 40

• Initiations et découverte de la boxe éducative

• Animations pour les enfants de 5 à 10 ans

• Découverte pour les jeunes de 11 à 17 ans

• Démonstrations de l'école de boxe du Ring Olympique Chalonnais

▶ De 14 heures à 18 heures

• Animations sportives en partenariat avec Synergy Fit

• Démonstrations et ateliers de découverte

• Échanges avec les encadrants et les pratiquants.

«Le sport est un formidable vecteur d'éducation, d'inclusion et de partage», nous rappelle Sandrine Tison, la présidente de Synergy Fit Chalon-sur-Saône. À travers cette journée, le ROC souhaite faire découvrir sa discipline et transmettre les valeurs qui font la richesse de la boxe : respect, dépassement de soi, discipline et solidarité.

«Que vous soyez sportif, curieux, bénévole, dirigeant associatif ou simplement de passage, nous serons ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous», ajoute Saïd Fergani, le président du club.

Tout au long de cette journée festive, le Ring Olympique Chalonnais et Synergy Fit auront à cœur de partager leur passion et de faire découvrir les bienfaits de l'activité physique au plus grand nombre. Une belle occasion de se rencontrer, d'échanger et de vivre ensemble un moment convivial autour des valeurs du sport.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati