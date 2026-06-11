La Bobine rassemble 180 spectateurs autour du cinéma palestinien au Mégarama Chalon

Cette fresque palestinienne retrace, de 1948 à nos jours, le destin de trois générations d'une même famille. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 1er juin 2026, l'association chalonnaise pour le cinéma La Bobine a proposé une soirée consacrée au cinéma palestinien au Mégarama Chalon, avec la projection du film «Ce qu'il reste de nous» de la réalisatrice palestino-américaine Cherien Dabis.

Deux séances étaient programmées, à 16 heures et à 19 h 30, et ont réuni au total 180 spectateurs, témoignant de l'intérêt du public pour ce rendez-vous cinématographique et culturel.

Présenté en version originale sous-titrée français (VOST), ce long métrage de 2 heures 25 minutes met en scène Saleh Bakri, Adam Bakri, Maria Zreik, Mohammed Bakri et Cherien Dabis. À travers une fresque familiale couvrant près de huit décennies, le film retrace l'histoire de trois générations de Palestiniens confrontés aux bouleversements de leur pays.

Synopsis : «De 1948 à nos jours, trois générations d'une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d'un peuple. Une fresque où Histoire et intime se rencontrent».

Salué par la critique et le public dans plusieurs festivals, «Ce qu'il reste de nous» a notamment obtenu le Prix d'interprétation féminine et le Prix du public au Festival de Valenciennes 2025, ainsi que le Prix du public au Festival d'Amiens 2025 et au Festival international du film d'histoire de Pessac 2025.

À l'issue des projections, de nombreux spectateurs ont souligné la force émotionnelle du récit, la qualité de son interprétation et la manière dont le film parvient à mêler destin individuel et histoire collective.

L'association La Bobine poursuit son engagement en faveur des cinématographies du monde et donne déjà rendez-vous au public ce soir à 17 heures pour une nouvelle soirée placée sous le signe de l'Afrique, terre de cultures vibrantes et d'histoires universelles, portée à l'écran par deux réalisateurs qui donnent voix à la mémoire, à la transmission et à l'espoir.

Au programme : «Soumsoum, la nuit des astres», du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun, récompensé par le Prix de la Critique internationale à Berlin en 2026, ainsi que «Un jour avec mon père», récit semi-autobiographique du réalisateur britannique d'origine nigériane Akinola Davies Jr., distingué par une Mention spéciale de la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2025 et couronné du BAFTA du meilleur premier film en 2026.

Une nouvelle invitation au voyage et à la découverte de regards singuliers sur le monde, fidèle à la vocation de La Bobine de faire vivre à Chalon-sur-Saône un cinéma ouvert sur les cultures et les réalités contemporaines.

(Crédits photos : © Nour Films)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati