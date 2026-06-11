Championnats de France Sprint : le CAC brille à Bourges

Les rameurs chalonnais ont confirmé leur excellent niveau national lors de ce rendez-vous majeur de la saison. Plus de détails avec Info Chalon.

Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 se sont déroulés les Championnats de France Sprint à Bourges (Cher), réunissant les catégories juniors et seniors sur la distance de 500 mètres.

La compétition était organisée par demi-journée, avec des séries qualificatives suivies des finales, permettant ainsi aux athlètes de s'engager dans plusieurs embarcations tout au long du week-end.

Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) était représenté par 11 rameurs, accompagnés d'Axel Mirbel dans le rôle d'encadrant. Au total, le club avait engagé 14 embarcations sur l’ensemble du championnat, réparties sur les différentes demi-journées de compétition.

Face à une concurrence relevée venue de toute la France, les Chalonnais ont réalisé de très belles performances. Ces résultats permettent au CAC de terminer à une remarquable 20ème place au classement national des clubs français.

• Le week-end a notamment été marqué par plusieurs podiums :

• Un titre de Champion de France pour notre senior handi,

• Un titre de Vice-champion de France en quatre de couple senior mixte,

• Une médaille de bronze en double senior homme.

Au-delà de ces excellents résultats, l'ensemble du groupe a fait preuve d'un bel esprit d'équipe et d'un fort engagement tout au long de la compétition.

Un très beau week-end sportif qui vient récompenser le travail et l’investissement des rameurs, de l'encadrement et des bénévoles du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati