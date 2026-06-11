Gestion des conflits et incivilités, les élus à l'écoute des gendarmes de la compagnie de Chalon-sur-Saône

Les mercredis 3 et 11 juin de 13h30 à 17h30, la compagnie de gendarmerie départementale de Chalon/Saône a mis en place une nouvelle formation sur la gestion des conflits et des incivilités au profit des nouveaux maires et adjoints des communes se trouvant sur le ressort de la compagnie.



Pendant 4 heures, deux négociateurs de la gendarmerie du groupement de Saône-et-Loire ont donné des conseils et les bons réflexes pour désamorcer une situation qui devient conflictuelle face à un individu énervé ou menaçant. 31 élus ont ainsi pu, à travers des cas concrets, mettre en œuvre les conseils des formateurs.



Depuis 2021, la compagnie de gendarmerie de CHALON/SAÔNE a mis en place plusieurs formations de ce type et à ce jour 159 élus ont été formés.



Une nouvelle formation est prévue le 29 septembre 2026. Les élus désirant y participer peuvent prendre contact avec les commandants de brigades de leur ressort.



