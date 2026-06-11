Le Président du département de Saône et Loire à la rencontre des nouveaux maires

En présence des conseillers départementaux du canton, Dominique Lanoiselet et Sébastien Ragot, André Accary était du côté de Mercurey, ce jeudi après-midi, à la rencontre de Landry Léonard, élu maire au printemps dernier et d'une partie du conseil municipal de la commne. Le Président du département a rappelé auprès d'info-chalon.com, cette volonté de rencontres avec les nouveaux élus, leur rappeler le maintien des engagements du département aux côtés des collectivités locales, et son oreille attentive face aux problèmatiques des nouveaux édiles. Dans les Maranges ou sur la Côte Chalonnaise, les rencontres se multiplient, montrant une fois encore, l'hyper-proximité du département de Saône et Loire dans la gestion communale.