Chalon sur Saône

La bibliothèque municipale de Chalon vous attend jusqu'à 16h

Publié le 13 Juin 2026 à 10h25

La bibliothèque municipale de Chalon vous attend jusqu'à 16h

Le grand déballage est en cours dans la cour de l'hôtel de ville.

Profitez-en... petits prix et grand déballage porté par la bibliothèque municipale de Chalon.. jusqu'à 16H 