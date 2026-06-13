Culture
Jazz à Couches : Jeudi 2 juillet - Marion Rampal, Song for Abbey Album de l’année 2026 aux victoires du Jazz
Publié le 13 Juin 2026 à 10h35
Nouvelle récompense pour la chanteuse Marion Rampal : au mois de mai dernier, les Victoires du Jazz ont décerné à Song for Abbey la distinction d’Album de l’année.
Abbey, c’est Abbey Lincoln (1930-2010), grande voix du jazz qui a porté haut tout autant la révolte du peuple afro-américain, notamment aux côtés de Max Roach, que l’impérieuse affirmation de la femme. Modèle, ancrage ? « Œuvre farouche, inclassable » que Marion Rampal découvre à 19 ans, grâce à l’album Wholly Earth. Elle va l’écouter, s’accorder du temps, pour enfin se sentir prête à la chanter et lui emprunter un peu de son répertoire, de son œuvre. Voici son hommage.
Approche sensible et libre où se glissent aussi quelques airs buissonniers. On retrouve cette touche poétique qui est l’art d’écrire tout autant que de chanter de Marion Rampal : Donner [sa] langue au cœur. Précision et finesse du timbre sont mises en valeur par la justesse de l’écoute des musiciens à ses côtés. Pour retrouver Abbey Lincoln.
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En première partie le duo Smoking Mouse
Timbre agile, mobile et qui ne manque pas de souffle, timbres graves, profonds ou brillants selon le pavillon. Un duo étonnant, inventif, jouant des atmosphères ; partant dans des dialogues rêveurs, mystérieux, enjoués, des rythmes détendus, des volte-face ; faisant de ses différences physiques et sonores une troublante richesse. Leur musique est à même de s’épanouir à plaisir ; Christophe Girard et Anthony Caillet explorent. Ils sont ces œuvriers, comme Bernard Lubat aime à appeler les artistes. Ce batteur bateleur en connait un rayon en matière de fantaisie sérieuse. Car Smoking Mouse n’est pas que surprenant sous son nom qu’on croit sorti d’un comics. Traversant écriture et improvisation, son travail musical est d’une belle rigueur : l’imaginaire se féconde.
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