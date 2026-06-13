Ouroux-sur-Saône
Fin de saison réussie au club de tennis d'Ouroux-sur-Saône
Publié le 13 Juin 2026 à 22h13
Ce samedi, une vingtaine d'enfants se sont réunis pour clôturer la saison de tennis. Leur moniteur, Pierre, avait préparé plusieurs ateliers pour animer la matinée.
Jean-Michel Desmard, maire de la commune, a fait le plaisir de passer pour voir l'avancée des travaux sur les courts et participer à la traditionnelle photo avec les enfants.
Pour terminer cette belle matinée, les enfants ont reçu un tee-shirt en cadeau avant de partager un goûter. Les parents, les joueurs et les membres du bureau se sont ensuite retrouvés autour du verre de l'amitié.
Une très belle conclusion pour cette saison !
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