Football

Le tournoi annuel de l'ASMM est ANNULÉ

Publié le 14 Juin 2026 à 09h23 , mise à jour le 18 Juin 2026 à 13h07

Le tournoi annuel de l'ASMM est ANNULÉ

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 suite aux conditions climatiques , le Comité Directeur a décidé d'annuler avec regret ,son tournoi des 20 et 21 juin à Mercurey mais la santé de toutes et de tous passe en priorité . Tous les clubs engagés ont été informés. 