Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités poursuit ses actions

Présent Place de Beaune un samedi sur deux, le collectif poursuit ses actions d'information auprès du public. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 13 juin 2026, les membres du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités étaient une nouvelle fois présents sous leur barnum, Place de Beaune à Chalon-sur-Saône.

Fidèles à leur rendez-vous, organisé un samedi sur deux, ils sont allés à la rencontre des passants afin d'échanger sur les sujets qui leur tiennent à cœur.

Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au samedi 20 juin 2026. À cette occasion, les membres du collectif rendront hommage à Christine Cotton, biostatisticienne indépendante et lanceuse d'alerte reconnue pour ses analyses critiques des essais cliniques des vaccins contre la Covid-19. Décédée le 1er juin 2026, elle a notamment publié l'ouvrage Tous vaccinés, tous protégés ?, paru aux éditions Trédaniel.

Par ailleurs, plusieurs membres du collectif ont participé à titre personnel au rassemblement organisé ce lundi 15 juin devant le tribunal de Chalon-sur-Saône pour dénoncer les violences sexuelles. Une petite dizaine de personnes étaient présentes lors de cette mobilisation.

Pour le collectif, les questions liées à la pharmacovigilance suscitent aujourd'hui un intérêt croissant. «Petit à petit, la vérité paraît», affirme Yvonne Desplaces, l'une des figures de proue du mouvement.

Les militants entendent poursuivre leur travail d'information auprès des badauds et des personnes souhaitant échanger avec eux. À travers leurs permanences régulières place de Beaune, ils souhaitent continuer à partager leurs réflexions et à défendre ce qu'ils considèrent comme une démarche de recherche de la vérité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati