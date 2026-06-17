Société

Report des oraux du bac en cas de fortes chaleurs : le SNPDEN-Unsa pointe le "manque d’anticipation" du gouvernement

Publié le 17 Juin 2026 à 16h54

Le calendrier "n’est pas extensible", objecte le Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale. Et "travailler le samedi et le dimanche" pour compenser, "n’est pas envisageable", avertit-il.

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