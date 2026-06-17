Ce soir, au coucher du soleil, regardez en plein Ouest en direction de la Lune... Vénus va briller

Si vous avez un peu le sens de l'observation, levez la tête un court instant ce mercredi soir, au moment du coucher du soleil. Concrètement, tournez-vous vers l'Ouest, en direction de la Lune, et un spectacle sympathique devrait s'offrir à vous, avec une belle brillance de l'Etoile du Berger.. tout simplement Vénus. A vos appareils photos !