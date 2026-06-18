Givry

AVIS DE DECES - Madame Hélène MERCEY née SILVANT

Publié le 18 Juin 2026 à 06h54

 GIVRY


Florence, Walter, ses enfants ; 
ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène MERCEY née SILVANT
survenu à l'âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 22 juin, à 15h15 au crématorium de Crissey.