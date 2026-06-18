Passage des diplômes d'aptitude au Billard Club Chalonnais

Ce week-end, avaient lieu les passages de diplômes à Chalon/saône et à Dijon.

Les « Diplômes Fédéraux d’Aptitude » constituent des compétitions et des évaluations correspondant aux différentes étapes de l’apprentissage. Très accessible en raison de son niveau technique élémentaire, le « Billard de Bronze » peut être proposé à l’échelon Club après seulement quelques semaines d’apprentissage, dans le but d’encourager les participants à persévérer. A ce titre, voici la liste des licenciés Chalonnais qui ont passé cette épreuve avec succès :

Jean Louis ANDRE

Bénédicte CHABERT

Elly CANNARD CHABERT

Nathalie DESMURS

Le « Billard d’Argent », techniquement plus élaboré, nécessite un apprentissage plus long pour atteindre le niveau requis. En fonction de la progression, cette évaluation pourra intervenir après deux ou trois trimestres de pratique, et être organisée dans une compétition départementale. Ce diplôme d’Argent a été réussi par nos licenciés Chalonnais :

Elodie BOUCASSOT

Alain GODICHON

Rémy GOUDARD

Victor LEFEBVRE

Titou

Enfin, les titulaires du « Billard d’Argent » pourront être confrontés au « Billard d’Or » après trois à cinq trimestres de pratique à l’occasion d’une compétition régionale. Les « Diplômes Fédéraux d’Aptitude » s’inscrivent dans l’activité de l’école de billard et constituent les évaluations graduelles nécessaires au suivi de l’apprentissage. L’étude progressive des programmes agrémente les séances d’entraînement et permet aux animateurs d’évaluer les acquis en observant l’évolution des scores réalisés, permettant ainsi d’apprécier régulièrement le niveau des connaissances et des compétences. L’inscription des joueurs débutants à une des épreuves DFA sous-entend l’acquisition préalable d’une certaine autonomie par des répétitions complètes du programme concerné, les plaçant progressivement dans le contexte de la compétition. A Dijon, deux sociétaires Chalonnais ont réussi l’épreuve du Billard d’Or :

Gilles PETITJEAN

Daniel UTIEL

Le Comité Directeur les félicite chaleureusement pour leurs réussites.

Un grand bravo à eux pour avoir osé passer ces épreuves.

Ce week-end, avaient lieu les passages de diplômes à Chalon/saône et à Dijon.

Les « Diplômes Fédéraux d’Aptitude » constituent des compétitions et des évaluations correspondant aux différentes étapes de l’apprentissage. Très accessible en raison de son niveau technique élémentaire, le « Billard de Bronze » peut être proposé à l’échelon Club après seulement quelques semaines d’apprentissage, dans le but d’encourager les participants à persévérer. A ce titre, voici la liste des licenciés Chalonnais qui ont passé cette épreuve avec succès :

Jean Louis ANDRE

Bénédicte CHABERT

Elly CANNARD CHABERT

Nathalie DESMURS

Le « Billard d’Argent », techniquement plus élaboré, nécessite un apprentissage plus long pour atteindre le niveau requis. En fonction de la progression, cette évaluation pourra intervenir après deux ou trois trimestres de pratique, et être organisée dans une compétition départementale. Ce diplôme d’Argent a été réussi par nos licenciés Chalonnais :

Elodie BOUCASSOT

Alain GODICHON

Rémy GOUDARD

Victor LEFEBVRE

Titou

Enfin, les titulaires du « Billard d’Argent » pourront être confrontés au « Billard d’Or » après trois à cinq trimestres de pratique à l’occasion d’une compétition régionale. Les « Diplômes Fédéraux d’Aptitude » s’inscrivent dans l’activité de l’école de billard et constituent les évaluations graduelles nécessaires au suivi de l’apprentissage. L’étude progressive des programmes agrémente les séances d’entraînement et permet aux animateurs d’évaluer les acquis en observant l’évolution des scores réalisés, permettant ainsi d’apprécier régulièrement le niveau des connaissances et des compétences. L’inscription des joueurs débutants à une des épreuves DFA sous-entend l’acquisition préalable d’une certaine autonomie par des répétitions complètes du programme concerné, les plaçant progressivement dans le contexte de la compétition. A Dijon, deux sociétaires Chalonnais ont réussi l’épreuve du Billard d’Or :

Gilles PETITJEAN

Daniel UTIEL

Le Comité Directeur les félicite chaleureusement pour leurs réussites.

Un grand bravo à eux pour avoir osé passer ces épreuves.

Ce week-end, avaient lieu les passages de diplômes à Chalon/saône et à Dijon.

Les « Diplômes Fédéraux d’Aptitude » constituent des compétitions et des évaluations correspondant aux différentes étapes de l’apprentissage. Très accessible en raison de son niveau technique élémentaire, le « Billard de Bronze » peut être proposé à l’échelon Club après seulement quelques semaines d’apprentissage, dans le but d’encourager les participants à persévérer. A ce titre, voici la liste des licenciés Chalonnais qui ont passé cette épreuve avec succès :

Jean Louis ANDRE

Bénédicte CHABERT

Elly CANNARD CHABERT

Nathalie DESMURS

Le « Billard d’Argent », techniquement plus élaboré, nécessite un apprentissage plus long pour atteindre le niveau requis. En fonction de la progression, cette évaluation pourra intervenir après deux ou trois trimestres de pratique, et être organisée dans une compétition départementale. Ce diplôme d’Argent a été réussi par nos licenciés Chalonnais :

Elodie BOUCASSOT

Alain GODICHON

Rémy GOUDARD

Victor LEFEBVRE

Titou

Enfin, les titulaires du « Billard d’Argent » pourront être confrontés au « Billard d’Or » après trois à cinq trimestres de pratique à l’occasion d’une compétition régionale. Les « Diplômes Fédéraux d’Aptitude » s’inscrivent dans l’activité de l’école de billard et constituent les évaluations graduelles nécessaires au suivi de l’apprentissage. L’étude progressive des programmes agrémente les séances d’entraînement et permet aux animateurs d’évaluer les acquis en observant l’évolution des scores réalisés, permettant ainsi d’apprécier régulièrement le niveau des connaissances et des compétences. L’inscription des joueurs débutants à une des épreuves DFA sous-entend l’acquisition préalable d’une certaine autonomie par des répétitions complètes du programme concerné, les plaçant progressivement dans le contexte de la compétition. A Dijon, deux sociétaires Chalonnais ont réussi l’épreuve du Billard d’Or :

Gilles PETITJEAN

Daniel UTIEL

Le Comité Directeur les félicite chaleureusement pour leurs réussites.

Un grand bravo à eux pour avoir osé passer ces épreuves.