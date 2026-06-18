Saône et Loire
Assemblée générale de l’Udaf 71 : un réseau familial qui continue de s’enrichir
Par Nathalie DUNAND
Publié le 18 Juin 2026 à 12h32
L’Udaf 71 poursuit son développement. Réunis en assemblée générale le 4 juin à Chalon-sur-Saône, ses adhérents ont validé l’arrivée de deux nouvelles associations au sein d’un réseau qui fédère désormais près de 60 structures engagées au service des familles.
Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf 71 représente officiellement les familles du département auprès des pouvoirs publics.
Porte-parole des familles, elle intervient notamment dans les domaines de la protection juridique des majeurs, du soutien aux tuteurs familiaux, du budget familial, de la parentalité ou encore de l’accompagnement des publics fragiles.
Michel BISSARDON, président de l’Udaf-71 et Bernard MOREY, vice-président, tenaient à remercier l’ensemble des participants, dont Amelle DESCHAMPS (1re vice-présidente du Département de Saône-et-Loire).
Deux nouvelles associations
Cette assemblée générale a également marqué l’entrée de deux nouvelles associations au sein du réseau départemental.
Basée à Mâcon, Le Pas Sud Bourgogne accompagne les personnes et les familles dans les différentes étapes de leur vie personnelle, conjugale et familiale. L’association agit notamment dans les domaines de la santé sexuelle, du soutien à la parentalité, de la prévention des ruptures familiales et de l’accompagnement des séparations.
Autre arrivée remarquée, l’ADEPAPE 71 (Association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance) œuvre auprès des jeunes ayant connu un parcours à l’Aide sociale à l’enfance. Elle les accompagne vers l’autonomie, les informe sur leurs droits, les soutient dans leurs démarches et favorise l’entraide entre pairs.
En présentant leurs actions devant l’assemblée, ces deux structures ont illustré la diversité et la complémentarité des engagements portés par le réseau de l’Udaf 71.
Une dynamique collective qui renforce encore la capacité du mouvement familial à répondre aux besoins des familles et des personnes les plus vulnérables sur l’ensemble du territoire saône-et-loirien.
Nathalie DUNAND
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