ESCRIME - Arnaud Burck, président de La Riposte : “ L’un des objectifs est de féminiser le club à 50 %”

Numéro 1 du club chalonnais depuis quatre ans, Arnaud Burck, 45 saisons d’escrime derrière lui, se frotte les mains. Avec Maël Denaux, un maître d’armes de 22 ans, La Riposte est armée pour les prochaines joutes.

La poursuite de la féminisation et dans un proche avenir des compétitions régionales. Avant qui sait un jour d’accueillir un événement national, voire international.



Président, la fin de saison approche, quel bilan tirez-vous à quelques jours du terme ?

“Tout d’abord, de bons, de très bons résultats. Et un état d’esprit irréprochable. Le plus gros titre de la saison est venu de Léonore Rémy qui a remporté le 30 janvier dernier les Jeux méditerranéens en Slovénie en M15 épée. Après sa place de 8e en Coupe du monde en septembre 2025, elle a confirmé avec ce titre qui est presque une couronne continentale. Son frère Tristan également avec une première place par équipes aux championnats de France universitaires avec Reims - Tristan est bien licencié à La Riposte- en M20. Et puis, il ne faut surtout pas occulter la superbe perf de Maël Denaux, notre maître d’armes, 23e en Elite, avec donc tout ce qui se fait de mieux en France”.

Preuve que La Riposte se porte bien non ?



“ Depuis la saison 2024-2025, on est en constante progression. Il y a eu l’effet olympique et on a surfé dessus. Le club compte 122 licenciés et il a fêté ses 100 ans en 2022. L’objectif est de poursuivre dans un premier temps sur cette lancée et bien entendu de progresser encore et encore”.

Parlons de la féminisation de votre club. C’est un peu votre cheval de bataille.

“Quand j’ai pris les rênes de La Riposte, on ne comptait que 20 % de féminines, à peine. Aujourd’hui, elle dépasse les 40 % - 42 exactement-. Notre but est d’atteindre les 50 % tout en augmentant évidemment le nombre de nos licenciés. Comme notre maître d’armes le dit si bien, l’escrime c’est pour tout le monde et les femmes n’ont pas été vraiment considérées dans ce sport ces dernières décennies, il est temps de remettre les choses dans l’ordre”.



C’est la dernière étape des championnats de France ces samedi 20 et dimanche 21 juin à Albi. Avec quelles ambitions La Riposte se rend dans le sud-ouest ?

“C’est une compétition M13 et un Top 10 serait un bon résultat, même si notre maître d’armes souhaiterait un résultat plus haut encore”.



Evoquons l’avenir maintenant. La Riposte organise des compétitions départementales depuis plusieurs années. A quand l’étape supérieure ?

“Je suis quelqu’un d’assez ambitieux. Et le niveau départemental ne me suffit plus, ne nous suffit plus. On songe à une compétition régionale sans doute dès 2027, ce qui constituerait une belle première étape. Mais dans un coin de ma tête, j’ai le rêve d’organiser un rendez-vous national, voire international. En fait, c’est plus simple au niveau international, il y a moins de tireurs en compétitions, donc moins de structures à présenter”.



C’est d’ailleurs ce qui fait défaut, le manque de structures.

“Oui, tant qu’on n’aura pas une salle d’armes digne de ce nom, ce sera compliqué mais on a des pistes, on verra”.



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