CÔTE D'OR

Château de la Commaraine - La renaissance spectaculaire d’un palace au cœur des vignes de Pommard

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 18 Juin 2026 à 17h46

Château de la Commaraine - La renaissance spectaculaire d’un palace au cœur des vignes de Pommard

Après près de huit années de travaux hors normes, le Château de la Commaraine ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

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