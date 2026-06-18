Chalon sur Saône
Canicule : report des feux de la Saint-Jean au 27 juin
Publié le 18 Juin 2026 à 17h58
En raison du passage au niveau orange du plan Orsec canicule déclenché suite à un épisode de forte chaleur attendu à partir de ce jeudi 18 juin, la Ville a décidé, pour des raisons de sécurité, de reporter la fête des Feux de la Saint-Jean, qui devait se tenir ce samedi 20 juin.
Communiqué de la ville de Chalon
Fête traditionnelle populaire, la magie des Feux de la Saint-Jean repose sur de nombreuses sources de feu : braseros, flambeaux, feu d’artifice. La protection du public étant la priorité absolue de la Ville, il a été jugé nécessaire de renoncer à l’organisation de cette édition afin de ne prendre aucun risque.
En effet, compte tenu des conditions actuelles de chaleur, ces installations présentent un risque accru de départ d’incendie, susceptible de mettre en danger la sécurité des participants.
Toutefois, les festivités ne sont que reportées. Le public pourra profiter, depuis les quais et le Port-Villiers, du feu d’artifice initialement prévu à l’occasion de la Saint-Jean, tiré samedi 27 juin, à l’issue du spectacle de lancement du bicentenaire, programmé à la fin du concert des Guinguettes.
La Ville de Chalon remercie les habitants pour leur compréhension et donne rendez-vous à toutes et à tous le 27 juin pour partager un moment festif, convivial et sécurisé, et célébrer ensemble dans de meilleures conditions.
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