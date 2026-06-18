La Ville et l’association Chalon Centre Commerces proposent le jeu « Misez sur la bonne destination »



Réalisez un achat de 10 € minimum chez l’un des commerces partenaires et recevez un « bon pour jouer » du commerçant qui vous servira pour miser sur la bonne destination et tenter d’atteindre votre objectif en lançant 3 dés pour tenter de gagner des bons d’achat valables dans les commerces partenaires jusqu’au 31 Août 2026 et plein de cadeaux.