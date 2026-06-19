Le public était au rendez-vous ce dimanche 14 juin à la 43ème fête du foot de Châtenoy le Royal.

822 joueurs ont participé aux tournois organisés par l’ASCR pour cette fête du foot qui a été une totale réussite sportive.

Un week-end intense pour les dirigeants, les joueurs, joueuses, bénévoles du club de foot de Châtenoy afin faire vibrer un très grand nombre de personnes à cette fête annuelle. 88 équipes étaient présentes à ce tournoi représentant au total 822 joueurs.

Le samedi 13 juin, les terrains ont été occupés par les équipes U13 féminines en challenge Solène Durand et les U15 féminines pour le challenge Philippe Lordon, le soir en nocturne ce sont les équipes U13 masculins qui sont entrées sur les terrains pour le challenge Pascal Navoiseau.

En fin de matinée, le président Pascal Legoux avait invité les élus, les sponsors, les arbitres, les bénévoles et diverses personnalités à la réception du lancement de la fête.

Pascal Legoux a sincèrement remercié Maurice Clivet, monsieur sécurité, une personne indispensable et très importante au vu des infrastructures et du nombre d’adhérents.

Non seulement il a remercié l’ensemble des partenaires, la municipalité qui soutiennent le club mais il a tenu à récompenser les bénévoles toujours présentes, encore cette année, année qui a été riche et intense en évènements.

Sandra, Sandrine et Sandrine, Maud, Nelly, Cindy et Christine ont été récompensées. Elles ont reçu des mains des officiels une composition florale.

Par ces temps plutôt caniculaires, l’inauguration s’est poursuivie par le verre de l’amitié.

Après une première journée riche de ses rencontres, sa nocturne, la deuxième journée placée sous le signe du sport, du partage s’est déroulée dans la convivialité, le fairplay avec de belles rencontres.

Durant toute la journée du dimanche, les matchs se sont succédés laissant peu de répit aux organisateurs, commentateurs et aux bénévoles à la buvette, aux crêpes, à la restauration. Une implication sans faille des éducateurs ainsi que celle de tous les bénévoles a permis d’assurer la réussite de cet événement sans oublier également les sponsors pour leur confiance et leur soutien. Certains ont été présents durant ce week-end.

Des centaines de jeunes joueurs et joueuses étaient réunies pour plusieurs tournois tout au long du week-end : U7, U9 et U11, U13 Masculins, U13 Féminines, U15 Féminines selon les organisateurs.

Comme il est de tradition, le club avait organisé une super tombola avec de nombreux lots à gagner, dont un voyage d'une valeur de 3 000 € !

Quelle belle journée de football, de partage et de convivialité nous avons vécue ensemble ! Bravo aux joueuses et joueurs qui ont assuré l'arbitrage des rencontres, permettant le bon déroulement du tournoi dans les meilleures conditions.

Les résultats transmis par l’ASCR :

U15F Challenge Philippe Lordon

Classe Équipe Score final

1. ESBS Gagnant match B1 ...ket B

2. ASCR F Perdant match B1 ...ket B

3. Dijon ASPTT Gagnant match C1 ...ket C

4. Beaune Perdant match C1 ...ket C

5. Semur Epoisse Gagnant match D1 ...ket D

6. FC Montceau Bourgogne Perdant match D1 ...ket D

U13F Challenge Solène Durand

Classe Équipe Score final

1. Dijon ASPTT 1ère Poule A

2. Beaune 1 2ème Poule A

3. ASCR F 3ème Poule A

4. ESBS 4ème Poule A

5. Beaune 2 5ème Poule A

6. Semur Epoisse 6ème Poule A

7. FC Montceau Bourgogne 7ème Poule A

U13G Challenge Pascal Navoiseau

Classe Équipe Score final

1. ASCR 1 Gagnant Finale - ...place

2. AS Varennes Perdant Finale - ...place

3. FC Chalon Petite finale - D...place

4. Chalon ACF 1 Petite finale - D...place

5. Verdun Gagnant 5ème / 6è...place

6. St Marcel 1 Perdant 5ème / 6è...place

7. ASCR 2 Gagnant 7ème / 8è...place

8. Sennecey LG Perdant 7ème / 8è...place

9. Le Breuil Gagnant 9ème / 1à...place

10. St Marcel 2 Perdant 9ème / 1à...place

11. ASCR 3 Gagnant 11ème / 1...place

12. AS Lux Perdant 11ème / 1...place

13. Chalon ACF 2 1ère 13ème / 14ème place

14. Ruffey les Beaune 2ème 13ème / 14ème place

U11 Fête du foot

Classe Équipe Score final

1. St Marcel 1 1ère U11 Poule 1er

2. Montchanin 2ème U11 Poule 1er

3. ASCR 1 3ème U11 Poule 1er

4. Varennes 1 1ère U11 Poule 2ème

5. Buxy 2ème U11 Poule 2ème

6. Chalon Académie 3ème U11 Poule 2ème

7. Rully Fontaines 1ère U11 Poule 3ème

8. Lux 2ème U11 Poule 3ème

9. FC Chalon 3ème U11 Poule 3ème

10. Varennes 2 1ère U11 Poule 4ème

11. St Marcel 2 2ème U11 Poule 4ème

12. Abergement SC 3ème U11 Poule 4ème

13. RCBS 1ère U11 Poule 5ème

14. ASCR 2 2ème U11 Poule 5ème

15. Chalon ACF 3ème U11 Poule 5ème

16. Tournus 1ère U11 Poule 6ème

17. ASCR F 2ème U11 Poule 6ème

18. ASCR 3 3ème U11 Poule 6ème

C.Cléaux

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