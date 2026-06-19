Châtenoy le Royal
Châtenoy le Royal - Réfection des voiries, les élus font un point sur les travaux.
Par Christian CLEAUX
Publié le 19 Juin 2026 à 01h03
Dans les plans d’investissements de la commune, un certain nombre de voiries font l’objet d’une remise en état ou d’amélioration.
C’était le cas pour plusieurs rues ciblées comme rues à reprendre : la rue de Normandie, la rue du Poitou, la rue de la Caille, la rue du Champ Merle, le parking rue Pierre Mendès France, la placette rue des Tulipes, le cheminement piéton entre l’avenue du Général de Gaulle et l’avenue Maurice Ravel.
Ce 18 juin, le maire Vincent Bergeret, accompagné de Roland Bertin 1er adjoint et Fabrice Rignon adjoint aux sports, a rejoint François Boissier responsable des services techniques pour faire le point des travaux rue de Normandie.
L’aménagement des rues de Normandie et du Poitou représente le chantier le plus important. Le coût de ces travaux s’élève à 172 000 € TTC sur un total de marché de 285 000 € TTC. L’ensemble de ce programme de travaux a été attribué à l’entreprise Guinot de Montchanin. Ces travaux ont démarré le 1er juin et vont se dérouler en phases successives jusqu’à mi-juillet.
La mairie a la maitrise d’œuvre sur ces travaux qui sont supervisés par Yvon chef de chantier de l’entreprise Guinot pour la partie réalisation.
C.Cléaux
Christiancleauxgmail.com
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