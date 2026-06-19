L’Espace Royal Jeune de Châtenoy le Royal s’est ouvert au public.

Le jeudi 12 juin, l'Espace Royal Jeunes (ERJ) a organisé sa porte ouverte afin de permettre aux jeunes et aux familles de découvrir ou redécouvrir le service, ses espaces et les nombreuses actions menées tout au long de l'année.

Cette édition 2026 a rencontré un très beau succès avec plus de 90 jeunes présents et plusieurs familles venues visiter la structure ERJ.

Cette soirée a été portée par l'ensemble de l'équipe jeunesse, composée de Léogadie Duplat, coordinatrice enfance-jeunesse, responsable de la structure, de Saïd Fergani et Antoine Dichant, mobilisés pour concevoir et animer les différentes activités proposées aux participants.

Ophélie Thomas et Marina Lebeault, représentant la direction Enfance, étaient également présentes lors de cette soirée, ainsi qu’Arsène Rignon Boyat animateur enfance. Leur participation avait pour objectif de favoriser la transition entre les dispositifs enfance et jeunesse, de se faire « reconnaître » des enfants et des familles.

Les élus de la commune Roland Bertin premier adjoint, Jeanne-Marie Martin, Marie-Thérèse Boissot et Patrick Gerthoffer sont également venus saluer les membres des différentes structures, les participants et découvrir les animations proposées. Leur présence témoigne ainsi du soutien de la municipalité aux actions menées en faveur de la jeunesse.

Découvrir l'ERJ autrement :

Léogadie Duplat nous explique : « L'objectif principal de cette porte ouverte est de faire découvrir ou redécouvrir l'Espace Ressources Jeunes et la diversité des actions proposées tout au long de l'année. Un parcours déambulatoire est proposé aux participants afin de découvrir l'ensemble des espaces de l'ERJ. À travers un circuit ponctué de questions et de défis, les jeunes sont invités à visiter chaque lieu et rencontrer l’équipe. »

Pour l'occasion, la quasi-totalité des différents espaces de l'ERJ était animée, permettant une immersion concrète dans la vie du service.

Des animations variées et conviviales :

Par ces temps très chauds, les membres de l’ERJ avaient préparé un bar à cocktails sans alcool. Le bar a rencontré un vif succès avec la préparation et la dégustation de piña coladas et de mojitos, accompagnées de petites dégustations apéritives.

Les visiteurs pouvaient également s’exercer à un tournoi de Mario Kart sur grand écran. Le tournoi a animé la Cave à Musique tout au long de la soirée et a réuni de nombreux participants.

Une autre activité proposée : un blind test et un quiz musical improvisé ont également permis aux jeunes de partager un moment ludique et convivial.

Valoriser la parole des jeunes :

Pour se faire, un plateau d'enregistrement de podcast, animé par Arsène, a été installé sous le nom « Royal Jeune FM : ici, les jeunes ont la parole ». Cet espace d'expression a permis aux jeunes de partager leurs expériences et leurs ressentis concernant l'ERJ, les activités proposées tout au long de l'année et d’en faire profiter les visiteurs.

À travers plusieurs questions telles que « Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui ? », « Comment connais-tu l'ERJ ? », « Qu'est-ce que tu apprécies le plus ici ? » ou encore « Quelles activités aimerais-tu retrouver à l'avenir ? », les jeunes ont pu témoigner de leur expérience et exprimer leurs attentes.

L'objectif était de recueillir la parole des jeunes, de valoriser leurs avis et de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes afin de continuer à faire évoluer les actions proposées.

Des actions et des projets :

Tout au long de la soirée, l’ERJ a diffusé tout un panel de photos sur les sorties, les activités, les rencontres inter structures, en fait tout un échantillonnage sous forme d’un diaporama photo retraçant les 2 dernières années d'activités, de projets et d'actions menés par la structure. Cette rétrospective a permis aux jeunes et aux familles de découvrir ou redécouvrir la richesse des projets réalisés.

De cette soirée, les animateurs en ont tiré un bilan très positif aussi bien sur la fréquentation que sur l’intérêt porté par les jeunes et les familles.

Léogadie Duplat : « Les retours recueillis au cours de la soirée ont été particulièrement encourageants et témoignent de l'attachement des jeunes à cet espace.

Le succès rencontré lors des inscriptions aux activités estivales, organisées dès le lendemain, est venu confirmer cette dynamique. L'équipe a notamment eu le plaisir de retrouver de nombreux jeunes rencontrés lors de la porte ouverte venus s'inscrire aux activités proposées cet été. »

Cette porte ouverte confirme une nouvelle fois la place de l'ERJ de Châtenoy le Royal comme lieu d'accueil, de rencontre, d'accompagnement et d'initiatives au service de la jeunesse.

Il est toujours possible de s'inscrire aux activités de l'Espace Royal Jeunes auprès du CCAS.

Informations et photos fournies par l'ERJ

C.Cléaux

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