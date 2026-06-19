Brocante de Chatenoy en Bresse : un record d’affluence ce dimanche

Ce dimanche 14 juin, la ville de Chatenoy organisait sa brocante annuelle, la toute première de la nouvelle équipe municipale et de Monsieur le Maire, Fabrice Prudhon.

Le soleil était de la partie et les visiteurs aussi ! En effet, ce sont plus de 4000 visiteurs (payants) qui sont venus chiner au sein du parc du château.



Un record d’affluence !

La nouvelle équipe municipale remercient tous les bénévoles qui ont répondu présents, et grâce à qui cet événement a pu être organisé.

Les exposants sont repartis avec le sourire et allégés de leurs objets.

Niveau restauration, le « food street », « l’aircooled » et le glacier « ice Flower » a eu beaucoup de succès !

La municipalité proposait quant à elle, la buvette, les gaufres, les crêpes (très vite épuisées) : les profits reviendront au CCAS.



Amandine Cerrone