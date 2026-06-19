Chagny - Lulu reprend du service : une ouvrière des années 1930 guide les visiteurs dans les rues de la ville

À partir du 19 juin et jusqu’au 18 septembre, l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne propose une nouvelle façon de découvrir Chagny. Aux côtés de Lucienne Germain, dite « Lulu », ouvrière fictive des Grandes Tuileries de Bourgogne dans les années 1930, les visiteurs sont invités à parcourir les rues de la commune au fil d’anecdotes savoureuses, de chansons populaires et d’histoires locales. Une promenade contée qui donne chair au patrimoine et renouvelle une visite guidée proposée depuis plus de treize ans.

Sous un soleil écrasant et une température flirtant avec les 37 degrés, Lulu n’a pas bronché. Ce jeudi après-midi, au cœur de Chagny, la répétition générale de la nouvelle promenade contée organisée par l’Office de Tourisme Beaune en Bourgogne avait des allures d’épreuve grandeur nature. Pourtant, malgré la chaleur accablante, la comédienne Marie-Laure Ferrier est restée fidèle à son personnage jusqu’au bout. Blouse-tablier bleu gris, chemisier blanc, fichu noué sur la tête et chaussures robustes : Lulu arbore la tenue typique d’une ouvrière de la Tuilerie des années 1930, symbole du quotidien laborieux des femmes de l’usine.

Lire l'article sur Info-Beaune.com